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الأحفاد ينهون الخلاف بين "مرتضى" و"الخطيب"

الرياضة

الخطيب ومرتضى
الخطيب ومرتضى

محمد عبد الحارس

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انتهاء أزمته مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خاصة عقب علمه بمرض الأخير وخضوعه لحقن موضعي.

ودعا "منصور" خلال حديثه لـ "الزمالك اليوم"، للخطيب بالصحة والعافية متمنيا له سرعة الشفاء، مؤكدا أن الخطيب هو أفضل لاعب كرة قدم مصري ولم تنجب مصر للاعب مثله.

وكشف رئيس الزمالك سبب إنهاء الخلاف، موضحا أنه اكتشف صداقة حفيدة يوسف بـ حفيد الخطيب ما أجبره على سرعة إنهاء الأزمة.

ويخضع "الخطيب"، لعملية حقن موضعي لعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي»، في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابته الأيام الماضية.


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