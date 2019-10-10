إعلامي شهير يفاجئ الجماهير في الشارع بهذا الأمر

10 أكتوبر 2019 - 10:05 ص

خاض الإعلامي شريف عامر، مغامرة جديدة، حيث تقمص دور سائق تاكسي، وتجول في شوارع القاهرة للالتقاء بالجماهير، خلال عمله كـسائق تاكسي.

وقال الإعلامي شريف عامر، خلال حلقة برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه يريد عمل مناقشة حرة مع الشعب المصري بدون أي قيود؛ لمعرفة نبض الشارع المصري.

وتجولت معه في البداية إحدى السيدات، وتحدثت معه عن عدة قضايا مهمة أهمها قضية تنظيم النسل، والازدحام، وغيرها، مشيدة بتجربة الإعلامي شريف عامر.

كما تجول معه شاب يمنى أتى إلى مصر منذ خمسة أشهر مع شقيقه؛ لمعالجته بمصر، قائلا :" إن شقيقه محجوز بمستشفى قصر العيني".

وأشاد "عمر"، خلال نقاشه مع الإعلامي شريف عامر، بالخدمة المقدمة لشقيقه في المستشفى، قائلا: "شقيقي يحصل على رعاية واهتمام كبير في قصر العيني، ونحصل على تخفيض كبير في المستشفى".

واختلفت ردود أفعال بعض المواطنين، فور رؤيتهم للإعلامي شريف عامر، وبعضهم تعرف عليه، والبعض الآخر شبه عليه، والآخر لم يتعرف عليه، حيث تناقش معهم في الكثير من القضايا والأمور.

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=OsSopvSngKM