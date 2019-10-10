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على طريقة "مصطفى أبو تورتة".. مليونير محتال يختفي في حفل الزفاف

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خناقة في حفل زفاف
خناقة في حفل زفاف

متابعات-علا خطاب

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مصطفي ابو تورتة

مواطن تايجلندي

مليونير محتال

بعدما ضجت مواقع التواصل في الفترة الأخيرة بقصة هروب العريس "مصطفى أبو تورتة" من حفل خطوبته، بحجة أن خاله مريض، وأخ معه تورت الحفل، وتصدره لمؤشرات البحث  في جوجل وتويتر قام مواطن تايلندي بتنظيم حفل زفاف فاخر، واختفى من دون أن يدفع مليما واحدا، تاركا عروسه تتحمل جميع تكاليفه.

وبحسب موقع Asia One ، بأن المواطنة التايلندية دا (30 سنة) تعرفت في شهر مارس الماضي، برجل (50 سنة) قدم نفسه باسم نات، وأنه المدير العام لشركة غنية لها شركاء في هونغ كونغ، لم يتأخر الرجل كثيرا، بل طلب يدها للزواج في اليوم الثاني من تعارفهما.

وفي شهر أبريل تم تسجيل زواجهما رسميا وأرسلت بطاقات الدعوة لجميع الأهل والأقارب والأصدقاء لحضور مراسم الزواج في فندق فخم بمحافظة بوريرام التايلندية، ونظم هذا الحفل الرائع في شهر أيار بحضور 10 أشخاص من جانب العريس.

 وخلال استقباله المدعوين أخبرهم بأن عليه السفر فورا إلى هونج كونج واختفى ومعه صك حرره للعروس بمثابة مهر.

التقى المحتال مرة واحدة بأهل العروس خلال جنازة أحد أقاربها، وأخبرهم بأنه يعمل مستشارا لدى رئيس وزراء تايلند السابق تاكسين شيناواترا ، أما لصاحب الفندق الذي أقيم فيه حفل الزفاف فادعى أنه يعمل طيارا بين تايلند وهونغ كونغ.

ووفقا لوالدة العروس، بلغت تكاليف حفل الزواج 3.5 مليون بات تايلندي (114884 دولارا أميركيا).

ورفعت إدارة الفندق شكوى ضد العروس إلى القضاء، فيما طلبت الأخيرة مساعدة قانونية وقدمت طلبا للطلاق.


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