قنديل: "الإخوان فرحانين فينا يا ريس"

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عبد الحليم قنديل
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الإخوان

إكسترا نيوز

سد النهضة

قنديل

طالب الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء والوقوف على موقف حاسم بشأن أزمة سد النهضة والانتهاء من الأمر بشكل قاطع قائلا: "الإخوان فرحانين فينا يا ريس من مسألة سد النهضة الإثيوبي".

وأضاف  "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"  الفضائية، إنه عند تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم كانت إثيوبيا  قطعت شوطا كبيرا في بناء السد، وسعت مصر إلى توقيع اتفاق إعلان المبادئ، بين قادة كل من إثيوبيا ومصر والسودان.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بحكم انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، كان يعمل ضد مصر، على الرغم من أن بلاده متضررة من مسألة السد مثل مصر.

وشدد على أنه لا يمكن لحاكم في مصر أن يستمر إذا فرط في نقطة من مياة النيل، لافتا إلى أن هناك تعنتا إثيوبيا، معقبا :" يا ريت الإخوان يحطوا جزمة في فمهم" .


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