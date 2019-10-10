» تعديل جديد بجهاز الزمالك قبل لقاء القمة

10 أكتوبر 2019 - 10:20 ص

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إجراء تعديل على الجهاز الفنى لفريق الأول بالنادى، وضم عصام مرعى ليتولى منصب المدرب العام، بدلا من أيمن عبد العزيز.

وكشف رئيس القلعة البيضاء خلال حديثه لـ "الزمالك اليوم"، عن أن انضمام مرعي جاء بعد موافقة المدرب الصربي ميتشو ليكون بدلاً من أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني الحالي.

ومن المقرر أن ينضم مرعي للجهاز الفني بداية من اليوم على أن يظهر في التدريبات مساءً استعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك حاليًا من أجل ملاقاة غريمه التقليدي الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري في قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.