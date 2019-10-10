  • الخميس 10 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:14 م
بحث متقدم
ارشيف

وفاة وزير الاتصالات الأسبق بجنيف

السيسي

قرار جمهوري مهم بشأن منظمة التعاون الإسلامي

ارشيف

بعد الإفراج عنه.. احتفالات وأفراح لأنصار المرشح نبيل القروي

متحف بوسطن

لأول مرة..آثار سودانية تتصدر أكبر متاحف الولايات المتحدة

داعش

صدمة لداعش.. آخر قاطعي الرؤوس في قبضة أمريكا

قوات الاحتلال تهاجم المصلين في المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم "الأقصى" مجددًا

سقوط امطار

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد

أرشيفية

سر وفاة ولي أمر داخل مدرسة بعد مشادة مع معلم

عبد الحليم قنديل

قنديل: "الإخوان فرحانين فينا يا ريس"

دينا الشربيني

بـ"الرقص والقبلات"..دينا الشربيني تثير الجدل في عيد ميلاد الهضبة

تعديل جديد بجهاز الزمالك قبل لقاء القمة

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يتراجع عن تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي

#

تعديلات جديدة بجهاز الزمالك

#

رسميًا.. أوناجم يقود هجوم الزمالك في السوبر أمام الأهلي

#

زكي: ميتشو مرعوب مما سيفعله "فايلر"

تعديل

دوري

الزمالك

مرتضى منصور

لقاء القمة

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إجراء تعديل على الجهاز الفنى لفريق الأول بالنادى، وضم عصام مرعى ليتولى منصب المدرب العام، بدلا من أيمن عبد العزيز.

وكشف رئيس القلعة البيضاء خلال حديثه لـ "الزمالك اليوم"، عن أن انضمام مرعي جاء بعد موافقة المدرب الصربي ميتشو ليكون بدلاً من أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني الحالي.

ومن المقرر أن ينضم مرعي للجهاز الفني بداية من اليوم على أن يظهر في التدريبات مساءً استعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك حاليًا من أجل ملاقاة غريمه التقليدي الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري في قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مشهد خيالي لـ "جبل ذره" بالسعودية
» المرور: غلق جزئى لكوبرى أكتوبر لإصلاح الفواصل
» وفاة شاب بعد قفزه من الطائرة وتعطل المظلة
» رئيس بلدية .. أغضب الأهالى فكبلوه وسحلوه
» تعديل جديد بجهاز الزمالك قبل لقاء القمة
» انطلاق أول "بوابة إلكترونية" لحجز الأراضى الصناعية
» احتفالية كبرى لتسليم الأهلى درع الدورى
» هرب من المحاكمة واختبأ في منزل فنان شهير..قصة لص
» بملابس البحر..صافيناز تشعل مواقع التواصل:"عايم في بحر الغدر"
» المقاصة يواجه إنبى وديا على «بتروسبورت»
» غدًا.. انقطاع المياه عن فيصل «8 ساعات»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف