تحذير شديد اللهجة من الأرصاد

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نشاط رياح

أعلن الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم الأرصاد، أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد والمدن المطلة على البحر الأحمر "الغردقة وجنوب سيناء".

ونوه "عطا" بأن الأيام المقبلة تشهد ظهور الشبورة المائية بكثافة أكثر خلال ساعات النهار المبكرة وتختفي مع سطوع الشمس وتقدم ساعات النهار، وهناك فرص مهيأة لسقوط الأمطار بشكل خفيف في أقصى جنوب الصعيد "أسوان والنوبة وحلايب وشلاتين".

وقال عطا إن هناك نشاطا ملحوظا للرياح سيستمر خلال الأيام المقبلة، وتتراوح سرعتها بين 20 إلى 40 كيلو مترًا في الساعة وتستمر هذه الرياح لمدة 3 أيام مقبلة، ما يزيد الإحساس ببرودة الجو، ويحدث تلطيفا لحالة الجو.


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