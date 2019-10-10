بـ"الرقص والقبلات"..دينا الشربيني تثير الجدل في عيد ميلاد الهضبة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطع فيديو وصور من عيد ميلاد الهضبة، عمرو دياب،الذي أقيم أآمس الثلاثاء، حيث ظهر فيه رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد والد عارضتي الأزياء بيلا وجيجي جديد.



وظهرت الفنانة دينا الشربيني وشيرين رضا معًا، في حفل عيد ميلاد عمرو دياب الذي بدا في الصور والفيديوهات في أسعد حالاته أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ58.

وحضر أيضًا الاحتفالية الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، بالإضافة إلى الفنانين نسرين امام، ياسمين رئيس وهنا شيحة.

وكانت إطلالة الفنانة دينا الشربيني، جذابة حيث ارتدت فستانا باللون الفوشيا، واعتمدت على وضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بترك شعرها منسدلا علي كتفيها،ألا انها خطفت الانظار برقصها مع الهضبة وفرحتها الزائدة معه .