سر وفاة ولي أمر داخل مدرسة بعد مشادة مع معلم

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ولي أمر

الإسكندرية

روي أحمد، ابن شقيق الحاج عبد الفتاح، ولي الأمر المتوفي داخل مدرسة بالإسكندرية، بعد مشادة مع أحد المعلمين، قائلا: "إن المعلم ضرب الطالب بـ"الخرطوم" قبل الواقعة بيوم بسبب حديثه مع زميله، والطفل اشتكى لوالده".

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن والدة الطفل ذهبت للمعلم في اليوم التالي، والمعلم رد عليها : "أنا معملتلوش حاجة"، وبعدها ذهب إليه والد الطفل، والمعلم تعدي لفظيا علي ولي الأمر، ونشبت مشادة بينهما.

وتابع قائلا : "المدرس مسك في هدوم عمي ووقعه في الأرض، وشد النظارة بتاعته، وودوهم للأخصائية الاجتماعية، ولكن عمي وقع وتوفى بسكتة قلبية في الحال ".

 وأوضح ابن شقيق الحاج عبد الفتاح، أنه عمه لديه 63 عامًا، وأجرى عملية قلب مفتوح في وقت سابق، معقبا  "عمي راجل طيب والدنيا كلها بتشهدله بكده، ومالوش في أي حاجة، وحضر الجنازة اليوم ما لا يقل عن 600 فرد" ،موضحًا أنه تم التحفظ على المعلم في النيابة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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