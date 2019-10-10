» وفاة شاب بعد قفزه من الطائرة وتعطل المظلة

لقي شاب روسي من هواة القفز المظلي مصرعه، بعد تنفيذه قفزة من طائرة على ارتفاع ألفي قدم، حيث اصطدم جسده بالأرض نتيجة تعطل المظلة التي كان من المفترض أن تنفتح أثناء القفزة.

وفتح فريق من المختصين في روسيا تحقيقًا؛ للوقوف على أسباب عدم تَمَكّنه من فتح المظلة أثناء قيامه بأحد التدريبات المعتادة على القفز المظلي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

وللاسف للم يتمكن المظلي من فتح المزلاق المخصص لاندفاع الباراشوت؛ فلجأ بعد ذلك للمظلة الاحتياطية التي علقت أشرطتها ببعضها.

وقام فريق طبي متخصص بفحصه مباشرة بعد الارتطام؛ ليتبين أنه فارق الحياة على الفور.