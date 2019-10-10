  • الخميس 10 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:13 م
بحث متقدم
ارشيف

بعد الإفراج عنه.. احتفالات وأفراح لأنصار المرشح نبيل القروي

متحف بوسطن

لأول مرة..آثار سودانية تتصدر أكبر متاحف الولايات المتحدة

داعش

صدمة لداعش.. آخر قاطعي الرؤوس في قبضة أمريكا

قوات الاحتلال تهاجم المصلين في المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم "الأقصى" مجددًا

سقوط امطار

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد

أرشيفية

سر وفاة ولي أمر داخل مدرسة بعد مشادة مع معلم

عبد الحليم قنديل

قنديل: "الإخوان فرحانين فينا يا ريس"

دينا الشربيني

بـ"الرقص والقبلات"..دينا الشربيني تثير الجدل في عيد ميلاد الهضبة

مصطفي الفقي

اعترافات خطيرة تنشر لأول عن أزمة سد النهضة

الهجوم

اليهود أصل المشاكل.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم الكنيس الألماني

المرور: غلق جزئى لكوبرى أكتوبر لإصلاح الفواصل

قضايا وحوادث

غلق كوبرى 6 أكتوبر من 12 مساء إلى الساعة السادسة صباح الأحد
غلق كوبرى 6 أكتوبر من 12 مساء إلى الساعة السادسة صباح الأحد

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم أعلى المحور

#

غلق كوبري عباس لمدة 3 أيام بشكل جزئى

المرور

إصلاح

فواصل

غلق جزئي

تغلق الإدارة العامة للمرور، كوبرى أكتوبر جزئيًا فى المنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى اتجاه مدينة نصر لإصلاح وتجديد الفواصل فى أعمال تستغرق يومين، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

وتواصل الإدارة اتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات اللازمة أعلى الكوبرى فى الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر فى الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب.

وتبدأ الأعمال فى الساعة الواحدة صباح غدٍ اليوم الجمعة حتى الساعة (12,00) منتصف ليل السبت المقبل، على أن تكون تلك الأعمال هى الأخيرة فى المدة المحددة لها، وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء من الإصلاحات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مشهد خيالي لـ "جبل ذره" بالسعودية
» المرور: غلق جزئى لكوبرى أكتوبر لإصلاح الفواصل
» وفاة شاب بعد قفزه من الطائرة وتعطل المظلة
» رئيس بلدية .. أغضب الأهالى فكبلوه وسحلوه
» تعديل جديد بجهاز الزمالك قبل لقاء القمة
» انطلاق أول "بوابة إلكترونية" لحجز الأراضى الصناعية
» احتفالية كبرى لتسليم الأهلى درع الدورى
» هرب من المحاكمة واختبأ في منزل فنان شهير..قصة لص
» بملابس البحر..صافيناز تشعل مواقع التواصل:"عايم في بحر الغدر"
» المقاصة يواجه إنبى وديا على «بتروسبورت»
» غدًا.. انقطاع المياه عن فيصل «8 ساعات»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف