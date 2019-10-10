بعد الإفراج عنه.. احتفالات وأفراح لأنصار المرشح نبيل القروي

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وكالات- سارة أشرف

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أمرت محكمة تونسية، بالإفراج عن نبيل القروى أحد المرشّحَين فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، بعد قبول الطعن شكلاً وأصلاً".

وكان "القروى" قدم التماساً قضائيا الثلاثاء يطلب تأجيل الاقتراع المقرر أن يجرى فى 13 أكتوبر، بحسب ما قال أحد محاميه.

وقال نزيه صويعي "قدمنا التماساً إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات" حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.

وأوضح المحامي أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشّحَين. وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقّت الالتماس.

وأعلن حزبه "قلب تونس" في بيان أنه تمّت مراسلة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بتاريخ 30 سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من "التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام".

وتابع الحزب أنه "في حالة عدم الاستجابة فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص".

وأفاد البيان أن القروي "متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، وأن "الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة".

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