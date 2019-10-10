رد موجع من ابنة صدام على "ترامب"

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رغد صدام حسين

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي، صدام حسين، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانسحاب قواته من شمال شرق سوريا.

وكتبت "رغد" في تغريدتها:"نعرف منذ البدء أنه قرار جائر وخطأ لكن من سيعوض البلد الذي دمر؟ ومن سيعوضنا والدي واخواتي وابن أخي الذين استشهدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟ ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا وبهتانًا؟ انا أعلم..أن عوضنا عند الله كبير في نصر كبير بإذنه.. رغد صدّام حسين" .

وكان قد نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بشأن خوض أمريكا الحرب ضمن التحالف الدولي، في الشرق الأوسط، واصفة القرار بـ"الأسوأ" .

وكتب "ترامب" في سلسلة تغريدات، أمس الاربعاء، قائًلا: "صرفت الولايات المتحدة ثمانية مليارات دولار في حربها في الشرق الأوسط، فلقد مات الآلاف من جنودنا العظام أو أصيبوا بجروح خطيرة بسبب هذه الحرب، لقد مات ملايين الناس على الجانب الآخر، الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق".

وتابع: "في تاريخ بلدنا! ذهبنا إلى الحرب بقرار خاطئ وغير صحيح الآن، لذا نحن نحضر ببطء وعناية جنودنا للعودة إلى وطنهم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن أكبر من أي وقت مضى!".

وكان قد سحبت الولايات المتحدة بين 50 ومائة جنديّ من أفراد قواتها قوّات الخاصّة من الحدود الشمالية لسوريا- تركيا بناء على تعليمات الرئيس ترامب، بحسب "دويتشه فيله" الالمانية.


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