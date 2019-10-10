بعد عزله ..قرار جريء لمدير معهد القلب

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الأطباء

صدى البلد

أحمد موسى

جمال شعبان

رشح الدكتور جمال شعبان، نفسه لنقابة الأطباء، قائلا: "النقابة عانت خلال عقود مضت من اختطافها من تيارات سياسية معينة، ولم تخدم الأطباء، رشحت نفسي عشان استعادة النقابة للأطباء وللوطن مرة أخرى".

ووعد "شعبان"، خلال حواره لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مع الإعلامي أحمد موسى، الأطباء بانفراجة في الامتيازات المادية وبدل العدوى، وغيرها من الأمور التي تهم الأطباء ،لافتا إلى أن الدولة لديها نية جادة لتحسين أحوال الأطباء".

وأكد أنه سوف يقوم ببناء مقر جديد للنقابة في العاصمة الإدارية ويسعى إلى استعادة الصورة الجيدة للأطباء في الشارع المصري، مشددا على أن شباب الأطباء صمموا على أن يرشح نفسه للانتخابات.

وأوضح، أن النقابة كانت في السابق مهمشة وفي أسوأ حالاتها داعيا الأطباء إلى النزول والتصويت من أجل مصلحة النقابة، مشيرا إلى أنه يعلم أن الأطباء لديهم تحفظات على مسألة العقود وسوف يتم النظر في إعادتها مرة أخرى.

جدير بالذكر أنه تمت  إقالة الدكتور جمال شعبان، مدير المعهد القومي للقلب سابقا من منصبه بقرار ا أصدرته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بدلا منه الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد دون الكشف عن أسباب واضحة للقرار الإقالة.


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