صادم.. يغتصب صديقة عروسه قبل الزفاف

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اغتصاب

بنسلفانيا

الزفاف

صديقة عروسه

في واقعة صادمة أقدم عريس أمريكي على اغتصاب صديقة عروسه قبيل الزفاف، وهي في حالة سكر.

 وفي التفاصيل،  أقدم عريس بولاية بنسلفانيا الأمريكية على اغتصاب "إشبينة"، صديقة عروسه المقربة قبل أقل من شهر من حفل الزفاف .

وبحسب الشرطة الأمريكية، فقد كانت الضحية 29 عاما مخمورة وقام الشاب باغتصابها بينما دخلت عليهما عروسه ، وهي في حالة ذهول من هول الموقف.

وقد تم الإفراج عن الشاب بكفالة 100 ألف دولار في اتهامات باغتصاب الفتاة ، إلا أن المفاجأة الصادمة أن العروس لم تتنازل عن زوجها المستقبلي وأتمت حفل الزفاف، رغم الواقعة المثيرة .


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