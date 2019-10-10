» إليسا تنصح متابعيها بهذا الأمر

بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لصحة النفسية، نشرت الفنانة اللبنانية، إليسا،تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، توعي جمهورها بضرورة الذهاب الي طبيب نفسي والوقوف بجانب بعض.

وكتبت "إليسا" في تغريدتها، اليوم الخميس، قائلة:"العالم عم يحيي اليوم العالمي للصحة النفسية وكل واحد فينا مسؤول عن يللي حولو. ما تخلو حدا يتوجّع لحالو أو يسكت عن معاناتو. ما تترددو بزيارة الطبيب النفسي لما تحسو بحاجة، وكونوا دايما حد اللي بحاجة يحكي عن مشاكلو. الصحة النفسية أولوية" .

ويحتفل بيوم الصحة النفسية العالمي، كل عام في يوم 10 أكتوبر لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية.،والغرض من هذا اليوم هو إجراء مناقشات أكثر انفتاحاً بشأن الأمراض النفسية وتوظيف الاستثمارات في الخدمات ووسائل الوقاية على حد سواء.