» اختبار طبى لرباعى الأهلى قبل مواجهة الزمالك

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اختبار طبي

رباعي.

يجرى خالد محمود طبيب النادي الأهلي فحصًا طبيًا لرباعي الفريق مروان محسن وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد لتحديد بدء المرحلة الجديدة في برامجهم العلاجية والتأهيلية بعدما انتهاء فترة الراحة التي يحصل عليها الفريق ابتداء من غد الجمعة وتستمر إلى السبت المقبل.

ويطمئن طبيب الأهلي على حالة مروان محسن، الذي بدأ أمس تدريبات الجري الخفيف حول الملعب.

وعلى ضوء حالة نيدفيد، يتحدد موعد البدء في البرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش، وهو ما ينطبق على حالة عمرو السولية، الذي تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.


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