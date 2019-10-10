داعية: عايشين ببركة " العارفين بالله"

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دي إم سي

رمضان عبد المعز

العارفين بالله

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن صفات العارفين بالله قائلا: "عارفين بالله يعيشون في وسطنا وبركاتهم تسترنا".

وأضاف عبد المعز، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "العارف بالله أول ما تبصله تذكر ربنا، بيبقى شخص هادي ومريح وطيب، وتحب تبص في وشه".

وتابع الداعية الإسلامي ، العارف بالله تجد أن قيامه بالليل أمبارح باين على وشه، وجميع الصلوات باينة عليه، شخص مطمئن ومُستريح البال، تقعد جنبه يديك طاقة إيجابية عالية".


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