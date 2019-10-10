» "رقصت بملابس النوم" فنانة شهيرة تشعل إنستجرام

تعرضت الفنانة والاعلامية اللبنانية، ستيفاني صليبا، لموجة من الاتتقادات، إثر نشرها مقطع فيديو "جريء" عبر حسابها على "إنستجرام" .

وظهرت "ستيفاني"، في مقطع الفيديو، وهي ترقص في غرفة أحد الفنادق ولفتت الأنظار بارتدائها ملابس النوم القصيرة ورقصها وقفزها على أنغام أغنية "سقفة".

وتعرضت إثر ذلك للكثير من الانتقادات حيث استغرب عدد كبير من المتابعين ظهورها بهذه الملابس التي رأوا أنها غير مناسبة.

وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 57 ألف مشاهدة في الساعات الأولى التي تلت نشره.

يشار إلى أن ستيفاني أشعلت المواقع في وقت سابق بسبب ظهورها في مقطع مصور وهي ترقص بطريقة حماسية جداً تفاعلاً مع أغنيات قدمها الفنان عمرو دياب خلال حفل أحياه في الجونة مؤخراً، وحققت من خلاله أكثر من 335 ألف مشاهدة.