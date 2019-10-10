الإفراج عن 399 سجينًا بمناسبة ذكرى أكتوبر

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الداخلية

السيسي

افراج

عيد اكتوبر

الرئيسي السيسي

قررت وزارة الداخلية العفو عن 119 نزيلًا بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر، والإفراج الشرطي عن 280 نزيلًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر.

عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 119 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.


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