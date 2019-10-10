» «المسابقات» تؤجل مباراتين للزمالك

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أعلنت لجنة المسابقات، تأجيل مباراتىّ الزمالك أمام المقاولون وإنبى فى الأسبوعين الخامس والسادس من عمر الدورى الممتاز، والمقرر لهما 23 و27 أكتوبر الجارى.

جاء ذلك على خلفية تحديد يوم 24 أكتوبر الجارى، موعدا لمباراة الأزمة بين الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، والتى لم يتحدد ملعبها حتى الآن.

وكانت "الجبلاية" رفضت تأجيل مباراة القمة المزمع إقامتها 19 أكتوبر الجارى، بداعى أنه سيكون أمام الزمالك 4 أيام قبل مواجهة جينراسيون فوت، وبالتالى لا يوجد سبب واضح لتأجيل القمة.


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