"عملت كدا عشان نفسي أحضنه".. فعل مؤثر لأرملة شهيد

10 أكتوبر 2019 - 01:34 م

صممت بسمة عبدالنبي، زوجة الشهيد محمود طلعت،مجسما لزوجها ووضعته بالمنزل قائلة:"كنت ديما بفكر في طريقة أحس بيها بوجود زوجي جنبي كنت بحس أني عايزة أتكلم معاه"

وأضافت زوجة الشهيد خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر قناة "تن"، أنها كانت تبحث على "فيس بوك" فوجدت فكرة تصميم مجسم، ومن هنا قررت تصميم مجسم لزوجها ووضعه بالمنزل، معقبة :" كان نفسي أحضنه".

وتابعت زوجة الشهيد، أنها تحتضن المجسم وكأنه زوجها، و تتحدث معه وتحكي له ما بداخلها، وبناتها يلعبون ويتحدثون معه، وكأن والدهم لم يفارقهم.