  • الخميس 10 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:09 م
بحث متقدم
فردوس عبد الحميد

فردوس عبد الحميد تصدم الجميع: "زوجي كان ندلا معي بسبب السندريلا"

مرتضي منصور

مرتضي منصور مهاجما فنانة شهيرة:"نسيتي الشبب الزنوبة"

صورة من الفيديو

"عملت كدا عشان نفسي أحضنه".. فعل مؤثر لأرملة شهيد

رمضان عبدالمعز

داعية: عايشين ببركة " العارفين بالله"

الرئيس عبدالفتاح السيسى

قمة مصرية أردنية بالقاهرة

ارشيف

الإفراج عن 399 سجينًا بمناسبة ذكرى أكتوبر

صورة

صادم.. يغتصب صديقة عروسه قبل الزفاف

رغد صدام حسين

رد موجع من ابنة صدام على "ترامب"

ارشيف

وفاة وزير الاتصالات الأسبق بجنيف

السيسي

قرار جمهوري مهم بشأن منظمة التعاون الإسلامي

مرتضي منصور مهاجما فنانة شهيرة:"نسيتي الشبب الزنوبة"

الصفحة الأخيرة

مرتضي منصور
مرتضي منصور

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة لـ مرتضى منصور:"فين العري دي"

#

رقصة فنانة شهيرة مع صديقتها تشعل مواقع التواصل

#

شقيق فنانة شهيرة يفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

#

حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

الثورة السورية

مرتضى منصور

أصالة نصري

يبدو أن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، لم تنته خلافاته مع المشاهير، فقد شن هجوما جديدا على الفنانة السورية، أصالة نصري،وذلك بسبب مافعلته الأخيرة عن الثورة السورية وانتقادها لنظام بشار الأسد .

ووجه "مرتضي" فى تصريحات تليفزيونية، حديثه للمطربة السورية الشهيرة أصالة نصرى: "شفتى يا أصالة ما وصلت إليه سوريا الآن من دمار وتشريد ورغبة تركيا ومن قبلها إسرائيل فى احتلالها.. رأيتِ كيف كان دفاعك عن الثورة السورية البغيضة ورغبتك فى الإطاحة بنظام بشار الأسد .. منك لله".

وأضاف مرتضى منصور موجها حديثه لـ أصالة: "كل طفل استشهد فى سوريا فى رقبتك وللأسف انتى مليارديرة ولا تتحدثين باللغة المصرية رغم أني من قمت بإحضارك للغناء فى القاهرة بشبشب زنوبة".

وأكد منصور على ضرورة عودة سوريا إلى أحضان جامعة الدول العربية، مطالبا الحكام العرب بإنقاذها، مؤكدا أن علاقة مصر وسوريا منذ قديم الأزل ممتدة وكانتا بلدا واحدا، متمنيا أن نقف مع شعب سوريا يدا واحدا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «المسابقات» تؤجل مباراتين للزمالك
» "رقصت بملابس النوم" فنانة شهيرة تشعل إنستجرام
» قمة مصرية أردنية بالقاهرة
» اختبار طبى لرباعى الأهلى قبل مواجهة الزمالك
» إليسا تنصح متابعيها بهذا الأمر
» انفجار ضخم قرب مطار النمسا
» مشهد خيالي لـ "جبل ذره" بالسعودية
» المرور: غلق جزئى لكوبرى أكتوبر لإصلاح الفواصل
» وفاة شاب بعد قفزه من الطائرة وتعطل المظلة
» رئيس بلدية .. أغضب الأهالى فكبلوه وسحلوه
» تعديل جديد بجهاز الزمالك قبل لقاء القمة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف