مرتضي منصور مهاجما فنانة شهيرة:"نسيتي الشبب الزنوبة"

يبدو أن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، لم تنته خلافاته مع المشاهير، فقد شن هجوما جديدا على الفنانة السورية، أصالة نصري،وذلك بسبب مافعلته الأخيرة عن الثورة السورية وانتقادها لنظام بشار الأسد .

ووجه "مرتضي" فى تصريحات تليفزيونية، حديثه للمطربة السورية الشهيرة أصالة نصرى: "شفتى يا أصالة ما وصلت إليه سوريا الآن من دمار وتشريد ورغبة تركيا ومن قبلها إسرائيل فى احتلالها.. رأيتِ كيف كان دفاعك عن الثورة السورية البغيضة ورغبتك فى الإطاحة بنظام بشار الأسد .. منك لله".

وأضاف مرتضى منصور موجها حديثه لـ أصالة: "كل طفل استشهد فى سوريا فى رقبتك وللأسف انتى مليارديرة ولا تتحدثين باللغة المصرية رغم أني من قمت بإحضارك للغناء فى القاهرة بشبشب زنوبة".

وأكد منصور على ضرورة عودة سوريا إلى أحضان جامعة الدول العربية، مطالبا الحكام العرب بإنقاذها، مؤكدا أن علاقة مصر وسوريا منذ قديم الأزل ممتدة وكانتا بلدا واحدا، متمنيا أن نقف مع شعب سوريا يدا واحدا.