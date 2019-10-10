فردوس عبد الحميد تصدم الجميع: "زوجي كان ندلا معي بسبب السندريلا"

فاجأت الفنانة القديرة، فردوس عبد الحميد، جمهورها، بوصف زوجها المخرج محمد فاضل، بـ"الأناني والندل".

وجاء هذا على هامش ندوته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذى تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر الحالي .

وصرحت فردوس عبد الحميد: "كان ندلا معي بعد أن استبعدني من بطولة فيلم حب في الزنزانة، وإن كنت لم أغضب بعد علمى أن الفنانة سعاد حسني هي التي ستقوم بالبطولة".

وأضافت فردوس: "محمد فاضل أناني أيضا في أعماله ويبدي مصلحة العمل على أي اعتبارات شخصية، وليس صحيحا ما يتردد ويقال بأنه يحرص على مشاركتي في أعماله".