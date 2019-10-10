"فيفا" يضع "صلاح" بمتحفه بزيوريخ

10 أكتوبر 2019 - 02:03 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضم محمد صلاح، المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن معروضات معرضه المقرر إقامته في زيورخ.

وكتب «فيفا» عبر تويتر: «محمد صلاح جزء من معرض "كرة القدم والعالم العربي" الذي يستضيفه متحف FIFA بزيوريخ حتى 5 يناير 2020».

وتابع: "المعرض يسلط الضوء على التاريخ المذهل وثقافة كرة القدم في العالم العربي"، وكان الملك المصري قد أظهر مستويات رائعة خلال الموسمين المنقضيين واعتلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسمين.



