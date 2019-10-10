"فيفا" يضع "صلاح" بمتحفه بزيوريخ

محمد عبد الحارس
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضم محمد صلاح، المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن معروضات معرضه المقرر إقامته في زيورخ.
وكتب «فيفا» عبر تويتر: «محمد صلاح جزء من معرض "كرة القدم والعالم العربي" الذي يستضيفه متحف FIFA بزيوريخ حتى 5 يناير 2020».
وتابع: "المعرض يسلط الضوء على التاريخ المذهل وثقافة كرة القدم في العالم العربي"، وكان الملك المصري قد أظهر مستويات رائعة خلال الموسمين المنقضيين واعتلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسمين.
محمد صلاح جزء من معرض "كرة القدم والعالم العربي" الذي يستضيفه متحف FIFA بزيوريخ حتى 5 يناير 2020.— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) October 10, 2019
المعرض يسلط الضوء على التاريخ المذهل وثقافة كرة القدم في العالم العربي. https://t.co/ebcoqTKNVB
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