"فيفا" يضع "صلاح" بمتحفه بزيوريخ

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضم محمد صلاح، المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن معروضات معرضه المقرر إقامته في زيورخ.

وكتب «فيفا» عبر تويتر: «محمد صلاح جزء من معرض "كرة القدم والعالم العربي" الذي يستضيفه متحف FIFA بزيوريخ حتى 5 يناير 2020».

وتابع: "المعرض يسلط الضوء على التاريخ المذهل وثقافة كرة القدم في العالم العربي"، وكان الملك المصري قد أظهر مستويات رائعة خلال الموسمين المنقضيين واعتلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسمين.


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