تدوينة مفاجئة لـ "أحلام" عن مستشار تركي آل الشيخ

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متابعات-علا خطاب

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احلام

تركي آل الشيخ

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام، المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي،بإعادة نشرها تغريدة لأحد متابعيها،يطالب فيها المستشار بضم للموسيقار ناصر الصالح، ليكون ضمن الفنانين المشاركين في "موسم الرياض".

وعلقت أحلام بعد إعادتها نشر التغريدة، قائلة: "معاك أضم صوتي لك الموسيقار ناصر الصالح لحن ألحان للتاريخ وكلنا نفتخر به " .

وأضافت :"لحن أكثر من ثلاثين عاما وأهم الألحان يستحق من صاحب الإنجاز، ومن نراه داعمًا للفن والفنانين تركي آل الشيخ أن يكون اسمه أول المشاركين إنما رسالتنا من الود ومن علمنا أنكم تشاركونا نفس الرأي ودعمكم كبير ومقدر" .

وتعتبر هذه ليست المرة الأولي التي تتوسط فيها الفنانة أحلام لأحد الفنانين، فقد نجحت من قبل في مساعي تنظيم هند البحرينية حفلًا في الرياض؛ بعد تغريدتها إلى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.


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