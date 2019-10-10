«الصحفيين» ترحب بالإفراج عن أعضائها

10 أكتوبر 2019 - 02:32 م

رحب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالإفراج عن عضو النقابة إبراهيم الدراوي بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءته، والإفراج اليوم عن عضو النقابة ناصر عبدالحفيظ بعد إخلاء النيابة سبيله، والزميلة المتدربة إنجي عبدالوهاب بعد قرار النيابة إخلاء سبيلها.

وأوضح النقيب أن هذه الإفراجات تأتي كثمرة إيجابية ضمن الحوار الجاد والجهد البناء الدائرين بلا توقف بين النقابة وكل الجهات المعنية في الدولة، حول أوضاع الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والعلانية.

وأكد رشوان تصميمه ومجلس النقابة على استمرار الحوار والجهد حتى يتحقق الهدف المنشود ويتم الإفراج عن باقى الزملاء.