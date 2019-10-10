» نبيلة عبيد: إزاي أعتزل.. التمثيل في دمي

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اعتزال

تمثيل

نبيلة عبيد

فاجأت الفنانة القديرة، نبيلة عبيد، جمهورها، بتصريحاتها بأنها لم تفكر في اعتزال الفن نهائيا، خاصة أن التمثيل يجري في دمها.

وأضافت نبيلة عبيد،أن التمثيل أهم شيء في حياتها، بالإضافة إلى أن فكرة الاعتزال لم تفكر فيها أيضا، ولكن العمل الجيد يفرض نفسه، وإذا عرض عليها عمل فني يناسب مشوارها الفني ستوافق عليه على الفور، بحسب تصريح لـ"صدى البلد".

وتابعت: "قدمت أكثر من مائة فيلم كل عمل يعرض عليَّ أدرس بعناية، إلا أنني في بداياتي الفنية كنت أقبل الأعمال السينمائية لمجرد الانتشار، وقد ندمت على هذا الموضوع".

يشار إلى أن الفنانة نبيلة عبيد هي نجمة الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتحمل الدورة اسمها، وتم تكريمها في حفل الافتتاح، كما تقام ندوة تكريمية لها.


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