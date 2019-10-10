التعليم: هنختار المعلمين الجدد على الفرازة

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التعليم

المحور

محمد عمر

جيهان لبيب

علق الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، على إقالة 1070 معلما منتمين لجماعة الإخوان ، قائلا:" لازم يكون المعلم قدوة حسنة للطالب؛ وألا يكون تابعًا لأي انتماءات فكرية".

وأضاف"عمر"، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج"90دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مع الإعلامية جيهان لبيب، بأنهم يطبقون بعض الآليات مع الأجهزة المعنية مع مراجعة الأحكام ومتابعة القضايا الموجودة بالحاكم حتى لا يظلموا أحدا.

وتابع نائب وزير التعليم: "حق الناس علينا إننا منظلمش حد، لأن ممكن حد يتبلى على حد، ولكن مش هناخد حد كبش فدا ونفصله".

واستكمل نائب وزير التعليم: "نستعيض بالعناصر الجديدة المعلمين المفصولين"، معقبا: "نختار المعلمين الجدد على الفرازة".


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