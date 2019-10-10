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البوب

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السعودية.. استقبال حافل لفرقة البوب الكورية

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البوب
البوب

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الرياض

البوب الكورية

استقبال حافل

وسط استقبال حافل من المعجبين، وصلت فرقة البوب الكورية "BTS "، إلى مطار الرياض، صباح اليوم الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الاستقبال الحافل للفرقة الكورية.

وأعلن منظمو الحفل عن بيع التذاكر بالكامل، لتكون أول فعالية في تاريخ السعودية تتم بحضور كامل العدد داخل ستاد الملك فهد الضخم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.

يذكر أن BTS ليست أول فرقة كورية تغني في المملكة، حيث سبق لفريق Super Junior إحياء حفل جماهيري في موسم جدة خلال شهر يوليو الماضي.

ومن المقرر أن تحيي الفرقة أولى حفلاتها في المملكة، غدا الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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