مدبولي: أسعار بعض المنتجات انخفضت عقب تقليل سعر الغاز

10 أكتوبر 2019 - 04:38 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية رسميًا وبدء عملها.





وقال مدبولي، إن حدث اليوم هام جدًا، وهو إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، لافتًا إلى أنها تأتي في إطار دعم الدولة لقطاع الصناع، حيث إنه قاطرة تنمية الاقتصاد المصري.





وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن دعم قطاع الصناعة هو ضمان استدامة النمو في الاقتصاد المصري، وهذا صاحبه عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة، حيث تم وضع برنامج لدعم الصناعة والناتج المحلي وتعميق الصناعة المصرية، فضلا على حل أزمة رد أعباء التصدير وتم سداد 10??، كما تم رد أعباء المصدرين الصغيرين بقيمة 100 مليون جنيه والانتهاء منها خلال هذا العام.





وأشار إلى أن البوابة بها خريطة للأراضي والمصانع الصناعية وتكليفات بإنشاء 4500 وحدة صناعية تم طرح 750 كبداية وعند الانتهاء منها سيتم طرح عدد آخر من المصانع الجاهزة، وتم ربط المشروع مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه من خلال البوابة سيتم طرح الأراضي والوحدات الصناعية وأساليب التقسيط.





ولفت رئيس الوزراء، أن بعض الصناعات انخفضت أسعار منتجاتها عقب تخفيض سعر الغاز المستخدم في تلك الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الملف ملف هام لنضمن أن نصل لنسبة نمو لا تقل عن 7?? وأكثر.



