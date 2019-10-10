  • الخميس 10 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:37 م
بحث متقدم
أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنبن من طقس الغد

ارشيفية

السعودية تتخذ قرارًا مهمًا بشأن نصف مليون عامل وافد

أرشيفية

رد أمريكي حاسم على العملية التركية في سوريا

أرشيفية

أسعار الدولار تنخفض في 5 بنوك خلال التعاملات المسائية

أرشيفية

مصر تنفي وثيقة أثارت جدلًا بشأن سد النهضة

أرشيفية

«بشار» يعلن الحرب.. ويصف «أردوغان» بالقاتل

أرشيفية

تفاصيل جديدة بشأن المتورطين في قتل «خاشقجي»

السيسي

تفاصيل لقاء السيسي بملك الأردن في قصر الاتحادية

جنازة طالب المنوفية

بالصور.. حشد شعبي في جنازة الطالب ضحية البلطجة بالمنوفية

أرشيفية

الأعلى للإعلام: قادرون على حماية حقوق الملكية الفكرية

تفاصيل لقاء السيسي بملك الأردن في قصر الاتحادية

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

التفاصيل الكاملة للقاء الرئيس مع مجلس محافظي المصارف المركزية

#

موسى: ترامب اشتكى لـ"السيسى" من الإعلام الأمريكي

#

تعرف على رسالة بن صالح للسيسي بالاتحادية

#

أكل لحوم الكلاب يثير الغضب بدولة عربية

السيسي

ملك الأردن

قصر الإتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته بمطار القاهرة، اليوم، جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن وجلالة الملكة رانيا العبد الله.

واصطحب الرئيس الملك إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه عقب انتهاء مراسم الاستقبال، عقد الرئيس جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بالعاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، مشيدًا بما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، ومعربًا عن الارتياح لمستوى ووتيرة التنسيق بين البلدين، وكذا تطابق وجهات النظر والرؤى تجاه الملفات والقضايا الإقليمية.

ومن جانبه، أكد العاهل الأردني اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر والأردن، ومعربًا عن الحرص على مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات خصوصًا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذا مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وذلك في إطار النجاح المتميز للدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مطلع يوليو الماضي، حيث أشاد الزعيمان بالعمل المتواصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم تأكيد دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة واستئناف المفاوضات وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ولشعوب المنطقة? .

كما تناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، حيث تم التوافق علي ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسى، رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذرًا من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

وتناولت المباحثات كذلك آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، وكذا الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف قطع جذور الإرهاب من منابعها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إيطاليا تستدعي السفير التركي في روما
» قرينة الرئيس: سعدت باستقبال الملكة رانيا في بلدها الثاني
» موقف "جينيراسيون" من خوض مباراة الإعادة أمام الزمالك
» مسئولة كردية تدعو لمنطقة حظر طيران في سوريا
» سريلانكا تنهار أمام كوريا الجنوبية بـ8 أهداف
» شاهد.. الجندي: قلوبنا مع الشقيقة سوريا
» «فيفا» يعلن إيقاف رئيس الاتحاد الأوغندي
» المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بـ«فساد القمح»
» تصفيات المونديال.. أوزبكستان تقسو على اليمن بخماسية
» قرار سعودي صادم لـ«أردوغان»
» أول رد رسمي للأهلي على التعاقد مع «كهربا»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف