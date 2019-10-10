أول رد رسمي للأهلي على التعاقد مع «كهربا»

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أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، أن النجم محمود كهربا صانع ألعاب فريق أفيس البرتغالى من العناصر المميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة وإضافة لأى فريق.

وأضاف «توفيق»، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن كهربا لم يوقع للقلعة الحمراء لأنه مرتبط بتعاقد رسمى مع ناديه البرتغالى لعدة سنوات.

وتابع، الأهلي يحترم تعاقد محمود كهربا مع ناديه، وعندما يقرر الأحمر التفاوض والتعاقد معه أو غيره من العناصر المميزة سيكون من خلال القنوات الشرعية والتفاوض مع ناديه البرتغالى بصفته صاحب الحق فى بيع اللاعب.


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