» وديًا.. السنغال تتعادل إيجابيا مع البرازيل

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة لقاء المنتخب السنغالي أمام نظيره البرازيلي في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الخميس، في سنغافورة.

تقدم المنتخب البرازيلي مبكرًا في الدقيقة 9 من عمر اللقاء عن طريق روبيرتو فيرمينو، قبل أن يتعادل المنتخب السنغالي من علامة الجزاء، عن طريق فامارا دييدهيو في الدقيقة 45.

وشهدت المباراة مشاركة الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة الدولية رقم 100 بمسيرته مع منتخب البرازيل (راقصو السامبا).

ويستعد منتخب البرازيل لبدء مشوار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022، والتي ستنطلق في مارس القادم.

في المقابل، يستعد المنتخب السنغالي، الذي حصل على المركز الثاني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر الصيف الماضي، لخوض مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون عام 2021، والتي ستبدأ في تشرين نوفمبر القادم.


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