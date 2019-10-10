بالصور.. حشد شعبي في جنازة الطالب ضحية البلطجة بالمنوفية

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الطالب ضحية البلطجة

شيع المئات من أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، جنازة الطالب محمود البنا، وذلك إثر قيام طالب بقتله طعنا بمطواة، حال معاقبته على مغازلة جارتهما، والتعدي عليها بالضرب وسط الشارع.

وخرجت الجنازة من مسجد لمعرفة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بحضور المئات من أهالي المدينة وسط ترديد عبارات "في الجنة يا شهيد" ، "حقك مش هيروح ياشهيد".

وطالب الأهالي مسؤلي الأمن بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص لروح المجنى عليه، مرددين: "راجح قاتل" وهو الهاشتاج الذى لقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

كان اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما  بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على على شخصان المتهمين وجارى القبض على المتهم الرئيسى، مؤكدا أنه تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، و تم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على جميع أنحاء الطرق الرئيسية بالمحافظة لسرعة القبض على المتهم.

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