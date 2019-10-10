الأعلى للإعلام: قادرون على حماية حقوق الملكية الفكرية

قال الكاتب الصحفى جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يملك جميع الأدوات لمنع القرصنة على حقوق الملكية الفكرية في مجال المصنفات الفنية.

وأكد شوقي، في بيان، الخميس، أن المجلس سيطبق لائحة الجزاءات في حدها الأقصى لأي وسيلة إعلامية تنتهك الحقوق الحصرية للأعمال الإبداعية، مشيرًا إلى أن محاربة القرصنة في المجال الإعلامي تحمي حقوق المنتجين والمبدعين، كما تحمي صناعة السينما.