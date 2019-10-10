  • الخميس 10 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:53 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسعار الدولار تنخفض في 5 بنوك خلال التعاملات المسائية

أرشيفية

مصر تنفي وثيقة أثارت جدلًا بشأن سد النهضة

أرشيفية

تفاصيل جديدة بشأن المتورطين في قتل «خاشقجي»

أرشيفية

رئيس الوزراء: قواتنا المسلحة ستظل دومًا درع الوطن

السيسي

تفصيل لقاء السيسي بملك الأردن في قصر الاتحادية

جنازة طالب المنوفية

بالصور.. حشد شعبي في جنازة الطالب ضحية البلطجة بالمنوفية

أرشيفية

الأعلى للإعلام: قادرون على حماية حقوق الملكية الفكرية

كهربا

أول رد رسمي للأهلي على التعاقد مع «كهربا»

أرشيفية

قرار سعودي صادم لـ«أردوغان»

أرشيفية

مدبولي: أسعار بعض المنتجات انخفضت عقب تقليل سعر الغاز

بهذه الأدوات..

الأعلى للإعلام: قادرون على حماية حقوق الملكية الفكرية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

#

أول تعليق لـ"عصام فرج" بعد تعيينه أمينًا للأعلى للإعلام

#

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

#

إلقاء القبض على أمين «الأعلى للإعلام» بواقعة رشوة

الشكاوى

الأعلي للاعلام

قال الكاتب الصحفى جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يملك جميع الأدوات لمنع القرصنة على حقوق الملكية الفكرية في مجال المصنفات الفنية.

وأكد شوقي، في بيان، الخميس، أن المجلس سيطبق لائحة الجزاءات في حدها الأقصى لأي وسيلة إعلامية تنتهك الحقوق الحصرية للأعمال الإبداعية، مشيرًا إلى أن محاربة القرصنة في المجال الإعلامي تحمي حقوق المنتجين والمبدعين، كما تحمي صناعة السينما.


كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصد خلال الفترة الماضية العديد من المواقع التى تقوم ببث أعمال مملوكة للتغير دون الحصول على تصريح من المالك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية «فساد القمح»
» «فيفا» يعلن إيقاف رئيس الاتحاد الأوغندي
» إحالة سعاد الخولي للمحكمة الاقتصادية في غسل الأموال
» تصفيات المونديال.. أوزبكستان تقسو على اليمن بخماسية
» وديًا.. السنغال تتعادل إيجابيا مع البرازيل
» نبيلة عبيد: إزاي أعتزل.. التمثيل في دمي
» «المسابقات» تؤجل مباراتين للزمالك
» "رقصت بملابس النوم" فنانة شهيرة تشعل إنستجرام
» قمة مصرية أردنية بالقاهرة
» اختبار طبى لرباعى الأهلى قبل مواجهة الزمالك
» إليسا تنصح متابعيها بهذا الأمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:04 م

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف