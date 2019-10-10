«الهضبة» يهنئ «محمد منير» بعيد ميلاده

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عمرو دياب
عمرو دياب

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عيد ميلاد

الهضبة

منير

هنأ النجم عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صديقه النجم محمد منير، بعيد ميلاده.

ونشر الهضبة صورة تجمعهما، وعلق: "كل عام وصديقي الفنان الكبير محمد منير، بخير وصحة وسعادة".

منير من مواليد 10 أكتوبر 1954، ويعتبر من أهم المطربين على الساحة الغنائية، بتاريخ يمتد لأكثر من 40 عاما، له عدد من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها "علموني عنيكي"، "مشوار"، "أسامينا"، "قلبي مساكن شعبية"، وغيرها.



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