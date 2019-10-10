خلال 24 ساعة.. 40 ألف معلم يتقدمون لتعاقدات "التعليم"

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 40 ألف تقدموا في تعاقدات التعليم التي تحتاج 120 ألف معلم وإداري وعامل من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية، خلال 24 ساعة من انطلاق البوابة الإلكترنية.

وأضاف عمر لمصراوي، أن هناك إقبال كبير من قبل المتقدمين على التسجيل في بوابة التوظيف في أول أيام التقديم، والتسجيل مستمر ولن يقف بعد فترة محددة كما تداول البعض".

ولفت إلى أن التسجيل متاح للتقدم على مدار العام والأعوام المقبلة لجميع الوظائف المتاحة في الوزارة أو للمتطوعين للعمل مجانًا بالحصة.