» تصفيات المونديال.. أوزبكستان تقسو على اليمن بخماسية

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حقق منتخب أوزبكستان فوزًا كبيرًا على اليمن بخمسة أهداف دون رد، والتي أقُيمت اليوم الخميس على ملعب باختاكور المركزي، في إطار المجموعة الرابعة للتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

وتعتبر هذه المباراة الأولى للمنتخب بعد رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر والتي تمت إقالته بسبب سوء النتائج للمنتخب الأوزبكستاني في التصفيات بعد خسارته في الجولة الأولى أمام فلسطين بهدفين دون مقابل وتعادل مع المنتخب العراقي سلبيا في مباراة ودية.

وسجل سانجار كوديركولوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 2 من بداية المباراة، وعزز إلدور شومورودوف الهدف الثاني للمنتخب في الدقيقة 33 وعزز دجامشيد اسكنداروف في الدقيقة 53، وأحرز إسلوم توختاخوجاييف الهدف الرابع في الدقيقة 72، وسجل أيجور سيرجييف الهدف الخامس في الدقيقة 90.


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