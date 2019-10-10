وفد مصري برئاسة قطاع الكهرباء يبدأ زيارة لغينيا

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وزراة الكهرباء

غينيا

توجه وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، لزيارة جمهورية غينيا خلال الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر الجاري،تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري واستمرارا لتقديم الدعم للأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات من بينها الكهرباء والطاقة.

وذكرت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الخميس - أن الوفد يضم ممثلين من كل من شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وعضوية وزارات (الزراعة – البيئة – الموارد المائية والري - السياحة)، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في إطار استمرار دعم وتعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية على المستويين الثنائي والإقليمي.

من جانبه نوه الدكتور عمران، بأن هذه الزيارة تأتى بناء على طلب الجانب الغيني لتقييم الجوانب المختلفة لمشروع "فومي - ‏Foumi‏" ‏الكهرومائي متعدد الأغراض المتوقع تنفيذه على حوض نهر النيجر ويستفيد منه 9 دول من بينهم دولة غينيا، وتقديم توصياتهم بخصوص التكلفة وأفضل الأساليب التي يمكن اتباعها لتنفيذ المشروع.

وأوضح أن الزيارة تأتى أيضا تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية - الغينية التي عقدت خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الماضي.


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