» «فيفا» يعلن إيقاف رئيس الاتحاد الأوغندي

10 أكتوبر 2019 - 05:18 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، إيقاف موزيس ماجوجو رئيس الاتحاد الأوغندي، لمدة شهرين عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في إطار التحقيقات بشأن عملية إعادة بيع تذاكر مونديال البرازيل 2014.

كما تم تغريم ماجوجو عشرة الاف فرنك سويسري (تسعة الاف و130 يورو) من قبل لجنة الانضباط بالفيفا.

وجرى فتح التحقيق في يوليو 2018 بشأن عملية إعادة بيع تذاكر مونديال البرازيل 2014.

وتسري عقوبة الإيقاف بدءا من اليوم الخميس بحق ماجوجو الذي يشغل أيضا عضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف).