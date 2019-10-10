مصر تنفي وثيقة أثارت جدلًا بشأن سد النهضة

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مصر

سد النهضة

وثيقة متداولة

نفت وزارة الري المصرية صحة وثيقة جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حول سد النهضة.

ونص الخطاب المتداول إن وزير الري وقتها حسام مغازي لم يكن على علم بالاتفاقية وقت توقيعها.

وقالت مصادر بالوزارة، إن الخطاب مزور ويستهدف نشر شائعات كذابة حول "اتفاق إعلان المبادئ" بين دول مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015.

وأكدت المصادر للصحيفة أن "هذا الملف يدار بكفاءة واحترافية عالية من أجهزة الدولة المختلفة".

وتابعت المصادر أن الهدف من كل هذه "الأكاذيب هو زعزعة الاستقرار فيما يتعلق بملف الأمن المائي.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد استنكر في كلمته أمام البرلمان المصري ما وصفه بـ"تشدد" إثيوبيا في أزمة سد النهضة.

وقال مدبولي، إن مصر تحذر من تجاوز "حقوقها التاريخية" في مياه النيل، مشيرًا إلى أننا ملتزمون بالحفاظ على التاريخي لمصر في مياه النيل.

ولفت مدبولي إلى أن مصر طلبت التدخل الدولي، من أجل الوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة.

وكانت وزارة  المياه والري الإثيوبية، قد وصفت الاقتراح المصري الجديد بأنه "عبور للخط الأحمر".

ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إنه "أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين".

وقالت الوزارة، في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن "اقتراح مصر يعتبر عبور الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا".

وحسب الوكالة فقد اقترحت مصر إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث.


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