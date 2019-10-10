مدبولي يوجه الوزراء بحضور اجتماعات البرلمان

10 أكتوبر 2019 - 05:32 م

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، لبحث ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المهمة.





وفي بداية الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء الشعب المصري العظيم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مجددا التأكيد على أنّ قواتنا المسلحة ستظل دوما درع الوطن وسيفه، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الكامل الذي تلقاه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، من جانب جميع أبناء الشعب المصري، في حربهم ضد الإرهاب الغاشم.









