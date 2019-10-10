الأرصاد تحذر المواطنبن من طقس الغد
السعودية تتخذ قرارًا مهمًا بشأن نصف مليون عامل وافد
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أسعار الدولار تنخفض في 5 بنوك خلال التعاملات المسائية
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حسن علام- متابعات
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