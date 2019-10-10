أسعار الدولار تنخفض في 5 بنوك خلال التعاملات المسائية

10 أكتوبر 2019 - 05:52 م

شهدت أسعار صرف الدولار انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه، في 5 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم، وذلك مقارنة بمستوياتها في الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.





وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية إلى 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.









وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحد في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي إلى 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.









وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.









واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.







