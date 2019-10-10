"حلا شيحة" تعترف: أحب هذا الرجل

أحمد سالم
دائمًا ما تحرص الفنانة حلا شيحة، على التواصل مع الجمهور من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستخدمت حلا شيحة، خاصية القصص المصورة، لحسابها الشخصي Instagram ، ونشرت عليها مقولة توضح نوعيتها المفضلة من الرجال، قائلة: "المرأة لا تحب ذلك الرجل الذي يستأذن ليدخل حياتها، دغدغ الباب يا ابني وتوكل على الله".، وعلقت حلا على المقولة مبدية إعجابها بها: "حلوة".
وشاركت حلا شيحة، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي التي انتهت مؤخرا .
يذكر أن حلا شيحة، شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، خلال شهر رمضان الماضي.
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