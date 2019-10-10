"حلا شيحة" تعترف: أحب هذا الرجل

دائمًا ما تحرص الفنانة حلا شيحة، على التواصل مع الجمهور من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏

واستخدمت حلا شيحة، خاصية القصص المصورة، لحسابها الشخصي Instagram ، ونشرت عليها مقولة توضح ‏نوعيتها المفضلة من الرجال، قائلة: ‏‏"المرأة لا تحب ذلك الرجل الذي يستأذن ليدخل حياتها، دغدغ الباب يا ‏ابني وتوكل على الله".، وعلقت حلا على المقولة مبدية إعجابها بها: "حلوة".‏ ‎‎

وشاركت حلا شيحة، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي التي انتهت مؤخرا ‎.‎

يذكر أن حلا شيحة، شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله ‏بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، خلال شهر رمضان الماضي.‎