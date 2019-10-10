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سريلانكا تنهار أمام كوريا الجنوبية بـ8 أهداف

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حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزًا كاسحًا على ضيفه السريلانكي، بـ8 أهداف دون رد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل أهداف منتخب كوريا الجنوبية، سون هيونج مين (هدفين) في الدقيقتين العاشرة والأخيرة من الشوط الأول، وكيم شين ووك (سوبر هاتريك) في الدقائق 18 و30 و54 و63، وهوانح هي تشان في الدقيقة 20، وكوون تشانج هون في الدقيقة 86.

وتصدرت كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام كوريا الشمالية، مقابل 3 نقاط لتركمانستان، في حين لا زال رصيد لبنان وسريلانكا خاليا.


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