«بشار» يعلن الحرب.. ويصف «أردوغان» بالقاتل

تعهد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، بمواجهة "العدوان" التركي بكل الوسائل والسبل المشروعة، وذلك بعد بدء تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا باسم "نبع السلام".

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية، وصف بشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"المجرم"، قائلًا "بعد دعمه المستمر للإرهاب والإرهابيين في سوريا وتدريبهم وتسليحهم وحمايتهم وإرسالهم لقتل السوريين، يظهر علينا اليوم رئيس النظام التركي بتصريحات لا تخرج إلا عن شخص منفصل عن الواقع، يتحدث فيها عن حرصه على حماية الشعب السوري، وهو الأرعن القاتل الغارق بدم هذا الشعب عبر نظامه الإخوانجي المجرم الداعم للإرهاب الراعي للتنظيمات الإرهابية التي قتلت وما زالت تقتل السوريين في أكثر من منطقة في سوريا".

وأضاف، "تصريحات المجرم أردوغان اليوم وحديثه عن خوفه على الشعب السوري وحمايته وصون حقوقه، وهو الذي يعتدي على السكان الآمنين في الشمال السوري تحت ذريعة محاربة الإرهاب، لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر يرقص على كل الحبال ويتلطى بالشعارات الإنسانية وهو الأبعد عنها"، على حد تعبيره.

وتابع، "سوريا التي ردت على العدوان التركي في أكثر من منطقة عبر ضرب وكلائه وإرهابييه وهزيمتهم، تؤكد أنها ستواجه العدوان التركي الغاشم بمختلف أشكاله في أي بقعة من البقاع السورية وبكل الوسائل والسبل المشروعة، وتشدد على أن قافلة مكافحة الإرهاب في سوريا تسير ولن توقفها تصريحات أردوغان أو أمثاله، وإن حماية الشعب السوري هي مهمة الجيش العربي السوري والدولة السورية فقط".