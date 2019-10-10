» موقف "جينيراسيون" من خوض مباراة الإعادة أمام الزمالك

10 أكتوبر 2019 - 06:16 م

كشف عبدولاي تيام، سكرتير عام نادي جينيراسيون فوت السنغالي، عن موقف ناديه من خوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «تيام» في تصريحات صحفية اليوم الخميس: «إدارة النادي قررت خوض المباراة، سنحضر للقاهرة من أجل مواجهة الزمالك في الموعد المُحدد سلفًا من جانب الاتحاد الإفريقي، لن ننسحب».

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن يوم الثلاثاء قرار لجنة المسابقات بإعادة المواجهة وحدد لها موعد يوم 24 أكتوبر الجاري على أن يُحدد الزمالك مكان المواجهة.

وكانت قرعة دوري الأبطال قد وضعت الفريق الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون في المجموعة الأولى والتي تضم أول أغسطس، مازيمبي وزيسكو.

فيما وضعت قرعة الكونفيدرالية الإفريقية الخاسر من هذه المباراة في مواجهة مع فريق إيزاي من بنين في ملحق البطولة.