» شاهد.. الجندي: قلوبنا مع الشقيقة سوريا

10 أكتوبر 2019 - 06:16 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجميع يتابع الأحداث المحلية والعالمية، لكن لا يمكن الخوض في هذه الأمور؛ لأنها سياسية، والشيوخ لا يتدخلون في السياسة.









وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "أحداث المنطقة العربية والعالمية وما خارج الوطن، لا علاقة للشيوخ بها، نحن وطننا وأمتنا، جمهورية مصر العربية، يعنينا ما يعنيها ونتعاطف مع الجميع ويحزننا ما يحيق بأي بلد عربي مسلم، أو أي إنسان يُعتدى عليه".









وأردف "قلوبنا مع الشقيقة العزيزة الغالية سوريا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى لها، السلامة لأراضيها ومواطنيها".













