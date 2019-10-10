«مورينيو» بستقر على وجهته التدريبية المقبلة

10 أكتوبر 2019 - 06:42 م

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، تولي تدريب ليون الفرنسي، خلفًا لـ«سيلفينيو» الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال «أولاس» رئيس ليون الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد تبادلت مع مورينيو بعض الرسائل النصية، وكان لطيفًا للغاية في التعامل".

وأضاف: "مورينيو رفض تدريب ليون، لإنه اختار وجهته المقبلة".

مورينيو آخر وجهاته التدريبية كانت مع مان يونايتد، وتمت إقالته في ديسمبر الماضي، بسبب تراجع النتائج، وتولى النرويجي أولي جونار سولسكاير تدريب الفريق خلفًا له.

وكان ليون قد أقال البرازيلي سيلفينيو، يوم الإثنين الماضي، على خلفية تراجع النتائج، التي على إثرها يحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الفرنسي برصيد 13 نقطة.