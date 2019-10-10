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بعد فشله في اغتصابها.. شاب يقتل زوجة والده!

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حسن علام- متابعات

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العقد الثاني

زوجة أبيه

أقدم شاب فى العقد الثانى من عمره على التخلص من زوجة أبيه لتهديدها له بفضح أمره أمام والده بعدما حاول التعدى عليها والتحرش بها داخل منزل والده.
تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من العقيد محمود مهنى مأمور مركز شرطة ببا يفيد إبلاغ مصطفى .س مقيم دائرة المركز بعثورة على زوجته "نعمة .ر " 27 سنة ربة منزل جثة هامدة داخل فراشها بمنزلهما بمنطقة طراد النيل بمدينة ببا.
وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفاه تبين وجود آثار خنق وأن هناك شبهة جنائية أدت إلى الوفاة.
دلت تحريات المباحث أن وراء الجريمة عصام . م. س 17 سنة نجل زوج المجنى عليها والذى اعترف أنه حاول التحرش بزوجة أبيه داخل غرفتها والتعدى عليها جنسيًا إلا أنها رفضت ومنعته وهددته بفضح أمره أمام زوجها حيث أقدم على التخلص من زوجة أبيه بخنقها داخل فراش نومها قبل مجيء والده وفضح أمره.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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